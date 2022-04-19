Переселенцы могут пройти бесплатное обследование в двух клиниках во Львове и Ивано-Франковске: детали

Переселенцы могут пройти бесплатное обследование в двух клиниках во Львове и Ивано-Франковске: детали

Осмотр у врача происходит по предварительной записи.

Вынужденные переселенцы могут каждый вторник бесплатно пройти осмотр в клинике "Добробут" во Львове и Ивано-Франковске. Также медики компании ведут приём в партнерской клинике в Черновцах.

Как сообщили в медучреждении, бесплатно семейный врач и педиатр будут принимать пациентов-переселенцев каждый вторник во Львове и Ивано-Франковске. Осмотр у врача происходит по предварительной записи.

Клиники работают по адресам:

г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70. С 09:00–19:00.

м. Львов, ул. Зеленая, 204. С 08:00–20:00.

Запись на прием через контакт-центр по номеру 097 495 2888.

В г. Черновцы, ул. Ровенская 5а.

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