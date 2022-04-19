Переселенцы могут пройти бесплатное обследование в двух клиниках во Львове и Ивано-Франковске: детали

Осмотр у врача происходит по предварительной записи.
Вынужденные переселенцы могут каждый вторник бесплатно пройти осмотр в клинике "Добробут" во Львове и Ивано-Франковске. Также медики компании ведут приём в партнерской клинике в Черновцах.
Как сообщили в медучреждении, бесплатно семейный врач и педиатр будут принимать пациентов-переселенцев каждый вторник во Львове и Ивано-Франковске. Осмотр у врача происходит по предварительной записи.
Клиники работают по адресам:
- г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70. С 09:00–19:00.
- м. Львов, ул. Зеленая, 204. С 08:00–20:00.
Запись на прием через контакт-центр по номеру 097 495 2888.
- В г. Черновцы, ул. Ровенская 5а.
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