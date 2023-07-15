Переселенцы, находящиеся за границей, не будут получать выплаты: кого это будет касаться

Украинцы, которые находятся за границей 45 дней без веских причин, не будут считаться внутренне перемещенными лицами и будут лишены государственных выплат с 1 августа 2023 года.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, передает "Укринформ".

"Если человек… по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", – отметила Марчак.

Она подчеркнула, что у государства есть информация по поводу того, уезжал ли человек за границу.

"Если через государственные реестры будем видеть, что человек в течение длительного времени находится за границей и для этого нет таких временных оснований, как лечение, стажировка, командировка, то выплаты такому лицу будут прекращены. Но если в государственных реестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулись из-за границы, так человек может уточнить информацию в органах социальной защиты, и такие выплаты продолжатся", — пояснила замминистра.

Дарья Марчак также напомнила, что с 1 августа выплаты от государства будут прекращены вернувшимся на место жительства, а также тем, кто постоянно находится за границей.

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