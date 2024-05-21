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Переселенец отказался от мобилизации, потому что "пострадал из-за бомбардировки Часового Яра": чем это закончилось

Переселенец отказался от мобилизации, потому что "пострадал из-за бомбардировки Часового Яра": чем это закончилось

Мобилизация в Украине 2024. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Мужчина просил суд не наказывать его.

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из Часового Яра, который отказался от мобилизации, потому что "пострадал от бомбардировок и не хочет убивать людей".

Об этом говорится в приговоре Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, в мае 2023 года мужчину сочли годным к военной службе. Ему дали повестку, однако уроженец Донбасса отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "прошел медицинскую врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, после чего получил повестку, о чем расписался, однако 16.05.2023 г. не пришел, так как он морально пострадал во время бомбардировки во Часовом Яру, не готов служить, не готов убивать людей. Просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах.

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