Переселенцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье на ВТО: детали от Шмыгаля

Денис Шмигаль

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Переселенцы смогут получить компенсацию за жилье, разрушенное на оккупированных территориях. Правительство приняло решение, которое позволит дистанционное обследование там, где государственные комиссии физически этого сделать не могут.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил чиновник, благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья.

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«В этом году Правительство выделило рекордные и беспрецедентные 15 млрд грн в поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено. Программа работает, и уже тысячи семей приобрели новое жилище», — отметил Шмыгаль.

Ранее говорилось, что в Украине стартовал пилотный проект по созданию муниципального жилищного фонда для аренды. В первую очередь квартиры получат ветераны, родственники погибших военных, военнослужащие, внутренне перемещенные лица, дети-сироты, а также работники образования, медицины и коммунальных служб.

Жилая площадь для двух человек составит около 40 м², и квартиры будут пригодны для проживания — с мебелью и бытовой техникой. Стоимость аренды будет определяться по специальной формуле с учетом региональных особенностей. Она будет значительно ниже рыночной, поэтому станет доступна семьям с умеренным доходом.

Финансирование инициативы будет осуществляться за счет местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров — в форме кредитов и грантов. Строительством жилья будут заниматься территориальные общины.

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«Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч грн», — отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Помимо обеспечения жильем этот проект должен способствовать адаптации переселенцев в новых условиях, а также стимулировать возвращение граждан в Украину.