Перешел на сторону оккупантов и сдавал военных: депутата Херсонского горсовета заподозрили в госизмене

Перешел на сторону оккупантов и сдавал военных: депутата Херсонского горсовета заподозрили в госизмене

Депутат Херсонского городского совета от партии "Нам здесь жить" подозревается в государственной измене. Чиновнику уже объявили подозрение и взяли его под стражу.

По данным следствия, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага. Имея доступ к документам, он собирал и передавал так называемому куратору – представителю страны-агрессорки России сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участников боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, кроме этого подозреваемый призвал должностных лиц региона сотрудничать с оккупантами. Он организовывал размещение личного состава военнослужащих России и оказывал содействие в проведении ремонта их техники.

Чтобы дискредитировать действующую власть, депутат активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов прихода "русского мира" на Херсонщину.

Задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также ему уже избрана мера пресечения — содержание под стражей.

За совершенное задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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