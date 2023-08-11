"Перешел в третий класс": что известно о 8-летнем Володе, которого россияне убили "Кинжалом"

Стали известны новые подробности о 8-летнем мальчике, которого сегодня в Коломыйском районе на Прикарпатье убила российская ракета.

Как сообщило в соцсетях Управления образования Коломыйского городского совета, речь идет об ученике местного лицея №2 Владимира Балабаника.

Директор лицея Владимир Семчук, в комментарии для ТСН.ua рассказал о погибшем мальчике.

Россияне не оставили шансов выжить

По словам директора школы, это был хороший, дружелюбный, умный и вежливый ребенок. В прошлом году Володя учился некоторое время на семейной, дистанционной форме.

"Это для нас невероятный шок. Этот мальчик перешел в третий класс, учительница очень хорошо о нем отзывается", – рассказал директор школы.

После появления сообщения управления образования, тысячи украинцев выразили соболезнования. К примеру, городской голова Коломыи Богдан Станиславский рассказал, что россияне не оставили мальчику шансов на жизнь.

"Во время удара он находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения. Ребенка пытались спасти, но, к сожалению…", – написал городской голова.

По утверждениям других корреспондентов, мальчику исполнилось 8 лет в июле.

Напомним, с утра 11 августа россияне ударили ракетами по Ивано-Франковской области. Есть попадания по гражданскому объекту. К сожалению, погиб ребенок.

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