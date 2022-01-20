Перешептывались на уроке: в Винницкой области директор школы кричал и ударил по голове ученика

Директор школы говорит, что проблема в детях, которые "ничего не хотят делать".

В Винницкой области в Жабокрицкой сельской школе директор громко орал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все произошло из-за того, что дети перешептывались во время урока.

Об этом рассказал потерпевший Тимур и его мать Людмила Данилкина, пишет "Суспильне".

Подросток боится ходить на уроки

По словам ученика 7 класса, все произошло на уроке трудового обучения. Директор школы заметил, что дети перешептываются. Тогда он якобы ударил школьника по голове и громко кричал на него. Видео инцидента снял друг парня. Его опубликовали в социальных сетях.

Сейчас потерпевший боится ходить на уроки трудового обучения и неохотно рассказывает об инциденте. Одноклассник парня, который и снял видео, говорит, что в тот день директор школы рассказывал новую тему. Пострадавший перешептывался со своим другом. Это заметил учитель и начал кричать. Ученик 7 класса говорит, что ему уже надоело такое поведение педагога, поэтому он решил опубликовать видео инцидента.

Учителя в школе знают о проблеме

Учитель географии из Жабокрицкой школы Любовь Кобыль говорит, что педагогический коллектив знает о методах воспитания директора, однако ничего не делает. Она же делала ему замечание, но мужчина на это не реагирует.

Мать потерпевшего мальчика Людмила говорит, что она обратилась в полицию. После этого ей позвонил директор и сказал, что готов извиниться.

В полиции открыли производство, однако директора школы еще не отстранили

Начальник сектора Крыжопольской полиции Андрей Чепиль рассказал, что в полиции по факту нападения на ребенка открыли производство.

"Уголовное производство открыто по факту легких телесных повреждений, однако по результатам экспертизы могут изменить правовую квалификацию на "побои и пытки", — пояснил полисмен.

В Крыжопольском поселковом совете создали рабочую группу и расследуют инцидент, однако директора пока не отстранили от работы.

"Поведение не педагогическое. Но работает более 20 лет. Таких случаев не было. Однозначно решения будут кардинальными", — говорит заместитель начальника Крыжопольского отдела образования Анна Годован.

Директор школы говорит, что проблема в детях

Директор школы говорит, что он не избивал ученика, а лишь слишком громко сделал ему замечание.

"Особой проблемы с Тимуром не было. С этим классом проблема — они ничего не хотят делать", — рассказал директор школы Александр Кришталь.

Похожий инцидент был два года назад

Один из учеников этой школы говорит, что директор уже не первый раз бьет детей. Два года назад он толкнул другого ученика, из-за чего тот ударился о трубу.

"Это было в классе. Произошла небольшая потасовка. Я был в состоянии агрессии. Он меня толкнул и я ударился", — говорит еще один пострадавший Константин.

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