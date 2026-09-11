Перешли на новую работу, где также есть отсрочка: кто должен оповестить ТЦК

Отсрочка / © ТСН.ua

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При смене места работы украинцам с отсрочкой от мобилизации не нужно лично информировать ТЦК. Как отмечают юристы, обязанность отчитываться о таких кадровых изменениях возлагается на работодателей. Но отсрочка остается при условии, что причина для действия отсрочки все еще есть.

Об этом говорится в статье «Судебно-юридической газеты».

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Отсрочка для педагогов при переходе в другое заведение

Переход военнообязанного из одного учреждения в другое не отменяет его права на освобождение от призыва, если на новом рабочем месте сохраняются соответствующие основания. В качестве примера можно привести работников сферы образования. Когда такой специалист увольняется из своего заведения и устраивается в другое, где должность так же подпадает под критерии предоставления отсрочки, ему не нужно идти в военкомат.

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Закон не требует от гражданина лично извещать ТЦК и СП об изменении места трудоустройства. Всю коммуникацию по военному учету сотрудников в таких случаях ведут непосредственно предприятия или учреждения. Соответственно именно новый работодатель берет на себя обязанность передавать актуальные сведения в ТЦК.

В то же время, специалисты обращают внимание на то, что ни одна отсрочка в Украине не работает по умолчанию. Даже если человек полностью отвечает всем требованиям законодательства для освобождения от мобилизации из-за своей профессии, ему необходимо подтвердить эти основания по установленной процедуре.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Минобороны объяснили, что учителя и другие педагогические работники учебных заведений теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+». Система автоматически проверяет данные и определяет право на отсрочку.

Ранее мы писали о том, что выезд за границу в 18 лет не защищает от мобилизации, поскольку есть важный нюанс. По словам юриста Владислава Дерия, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

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