"Пересидеть" не удастся": из Луганщины сегодня эвакуировали более 70 человек (фото, видео)

"Пересидеть" не удастся": из Луганщины сегодня эвакуировали более 70 человек (фото, видео)

Сегодня, 28 апреля, из Луганщины в более безопасный регион эвакуировали 73 человека.

Эвакуационными автобусами сегодня вывезли более 70 жителей области: 27 попаснян, 36 лисичан и 10 северодончан.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Не остановимся, пока все желающие не будут в безопасности. Ежедневные увещевания понемногу работают, или же непрерывные обстрелы, или отсутствие коммуникаций. Понемногу люди начинают понимать, что "пересидеть" не удастся, к тому же стоит "развязать руки" нашим военным, чтобы они свободно могли давать мощный отпор рашистам, не думая о безопасности мирного населения", — написал он на своей странице в Telegram.

Также Гайдай отметил, что для оставшихся в Луганской области завезли гуманитарные грузы.

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