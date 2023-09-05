Пересмотр решений ВВК: адвокат объяснил, в каких случаях могут заново призывать через полгода

Ранее человек мог быть признан непригодным к военной службе в мирное время и ограничен пригодным в военное время. Сейчас пересматривают эти решения.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал адвокат Олег Леонтьев.

Законно ли пересматривать решение

По словам правозащитника, те решения, которые были приняты в мирное время, подлежат пересмотру. "Если военнообязанному провели медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, установлено, что он пригоден к военной службе – его призывают, здесь вопросов нет", – отметил Леонтьев.

Просмотр состояний здоровья происходит в зависимости от степени тяжести его заболевания. Решения принимаются в территориальных центрах комплектования, или просматривать, или ревизовать пригодность/негодность по состоянию здоровья этого военнообязанного, или не просматривать.

"Они имеют право это делать, сколько считают необходимым. Даже те, кто уволен с военной службы по семейным обстоятельствам в том числе или другим основаниям, кроме достижения возраста. Их могут заново призывать через полгода", — подытожил адвокат.

Напомним, в Украине продолжаются проверки военно-врачебных комиссий, окончательные результаты которых, предварительно, будут через две-три недели. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил: если соответствующие органы будут доказывать, что было совершено преступление, все имя и фамилии врачей будут обязательно известны. С фамилиями уклонистов, кто получил от них такую "помощь".

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