Перестал дышать и подавать признаки жизни: 2 бригады медиков "возвращали" с того света пациента с коронавирусом в Харькове

Перестал дышать и подавать признаки жизни: 2 бригады медиков "возвращали" с того света пациента с коронавирусом в Харькове

Мужчину удалось реанимировать и доставить в медучреждение.

В Харькове медики скорой спасли жизнь пациенту с коронавирусом, у которого произошла клиническая смерть.

Об этом сообщают в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так вчера, 30 сентября, медики скорой получили вызов о том, что 56-летний житель Харькова, больной коронавирусом, перестал дышать и подавать признаки жизни. На место прибыли две бригады ЭМП.

Они стали реанимировать мужчину, который находился в состоянии клинической смерти. Пациента удалось вернуть к жизни и доставить в медучреждение.

В Центре поблагодарили работников обеих бригад, которые спасли жизнь человека.

Напомним, что в Ровно медики реанимировали мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку