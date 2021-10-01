Перестал дышать и подавать признаки жизни: 2 бригады медиков "возвращали" с того света пациента с коронавирусом в Харькове

Мужчину удалось реанимировать и доставить в медучреждение.
В Харькове медики скорой спасли жизнь пациенту с коронавирусом, у которого произошла клиническая смерть.
Об этом сообщают в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так вчера, 30 сентября, медики скорой получили вызов о том, что 56-летний житель Харькова, больной коронавирусом, перестал дышать и подавать признаки жизни. На место прибыли две бригады ЭМП.
Они стали реанимировать мужчину, который находился в состоянии клинической смерти. Пациента удалось вернуть к жизни и доставить в медучреждение.
В Центре поблагодарили работников обеих бригад, которые спасли жизнь человека.
Напомним, что в Ровно медики реанимировали мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.