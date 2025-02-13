Перестал дышать прямо на поле: в Днепре подросток потерял сознание во время соревнования

Благодаря мгновенной реакции товарищей по команде и оперативным действиям медиков парня удалось спасти.

На спортивных соревнованиях в Днепре 16-летний подросток внезапно упал и перестал дышать.

Об инциденте рассказал медработник Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД Виктор Пальчинский, передает dnepr.info.

Молодой человек приехал на соревнования с Полтавщины. Перед игрой он не жаловался на самочувствие, но только что вышел на поле — внезапно потерял сознание и перестал дышать.

Команда быстро сориентировалась: игроки сразу распознали внезапную остановку кровообращения и начали косвенный массаж сердца и искусственное дыхание.

Врачи скорой помощи прибыли на место через несколько минут.

Фельдшеры немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, которые дали результат.

"Через несколько секунд после реанимации появились признаки восстановления спонтанного кровообращения: пациент закусил трубку, начал самостоятельно дышать, пульс восстановился, а на мониторе появился синусовый ритм", — рассказали медики.

Молодого человека госпитализировали, чтобы выяснить причину внезапного ухудшения здоровья.

Напомним, в Днепре спасли тяжелораненого военного, который после взрыва оказался на грани жизни и смерти. Чтобы сердце 35-летнего Александра билось без угроз, в Днепр срочно прибыла бригада кардиохирургов из института Амосова.

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