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Перестановки в правительстве: в Раду поступили заявления об отставке трех министров и главы Фонда госимущества

Перестановки в правительстве: в Раду поступили заявления об отставке трех министров и главы Фонда госимущества

Верховная Рада Украины / Фото: ТСН.ua

В ВР поступили заявления об отставке Камышина, Малюски, Стрельца и Коваля.

В Верховную Раду поступили заявления об отставке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

Об этом сообщил в Facebook спикер ВР Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.М., министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.", – отметил Стефанчук.

Заявления об отставке / © Ruslan Stefanchuk/Facebook
Заявления об отставке / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Спикер Рады отметил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

В то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка, "Минюст могут присоединить к Офису вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, На Минєкологии пойдет Светлана Гринчук (сейчас зам в Минэнерго, но была долго в Минэкологии)".

Нардеп предполагает, что Камышин может пойти на повышение. "Правда, не знаю, что дальше будет с министерством. По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все же", — добавил Железняк.

Прогноз Железняка / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Прогноз Железняка / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, 2 сентября Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу правления компании Владимира Кудрицкого. С 4 сентября обязанности главы "Укрэнерго" будет выполнять Алексей Брехт – член правления, отвечающий за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры.

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