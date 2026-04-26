«Перестаньте есть людей»: Sunday Times о выпадах каннибализма в армии РФ

Шокирующие перехваты разговоров окупантов свидетельствуют о критическом состоянии армии РФ / © Associated Press

Несколько российских солдат, сражающихся на востоке Украины, подозреваются в каннибализме после того, как зимой у них закончились запасы пищи.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на перехваченные разговоры, предоставленные украинской разведкой.

Один источник в украинской разведке заявил, что у них есть доказательства не менее пяти случаев, когда российские пехотинцы съели своих сослуживцев.

Также возникают вопросы о психическом здоровье причастных к каннибализму русских солдат, которых довели до крайних мер психологические нагрузки на поле боя.

Новые обвинения поступают от украинских разведывательных служб, заявивших, что специалисты по кибербезопасности получили аудио- и фотодоказательства при поиске информации о поле боя в мессенджере Telegram. Украинская военная разведка ранее публиковала фрагменты телефонных звонков, являющихся перехватами российских коммуникаций.

Среди новейших инцидентов, о которых сообщала газета The Sunday Times, есть случай, когда российского пехотинца, позывного «Хромой», поймали после убийства двух солдат и попытки съесть ногу одной из своих жертв во время дислокации вблизи Мирнограда.

Независимый хирург-специалист просмотрел изображение ноги. Он сказал, что травмы на фотографии вряд ли были причинены боевыми ранениями, такими как взрыв.

«Короче говоря, один убил двух других, а потом попробовал… отрезал ногу и уже пытался съесть одного из них», — сказал неназванный российский офицер в перехвате.

В итоге другие российские военные ликвидировали людоеда.

Два других разговора в Telegram включали обсуждение отдельных случаев каннибализма. В одном разговоре, выявленном 3 апреля прошлого года, солдат с позывным «Мостом» пожаловался своему командиру на то, что ему приходится делить блиндаж с определенным солдатом. «Если бы он был человеком, он мог бы оставаться здесь сколько угодно, но он ел труп, человеческое мясо», — сказал он. «Я мусульманин. Я не хочу, чтобы кто-то такой заходил в мое укрытие».

8 октября 2025 командир подразделения 1437-го мотострелкового полка обвинил одного из своих подчиненных в каннибализме во время его дислокации в Удачном, близ Покровска. «Если бы ты что-то сказал, я бы тебе указал, куда идти, где взять мясо», — сказал он, позже спрашивая: «Чего, бляха, ты ешь х*хл*в. Перестань, бляха, есть людей».

В отдельном сообщении, которое украинские хакеры нашли в Telegram, начальник штаба 55-й мотострелковой бригады армии РФ 11 декабря написал подчиненному приказ: «Никакого алкоголя! Никаких наркотиков! Никакого передвижения без документов, удостоверяющих личность! Никакого каннибализма!»

В прошлом году украинские военные опубликовали телефонный разговор, полный бранных высказываний, в котором один солдат обвинил своего товарища с позывным «Брелок» в убийстве и съедении другого солдата с позывным «Фома». «Брелок избивал его, а потом ел, бляха, две недели», — утверждал солдат.

Высокопоставленный украинский военный источник сообщил, что значительная часть боевых действий происходит на городских полях сражений, где мало возможностей для поиска пищи или охоты, что осложнилось особенно суровой зимой, которая только что прошла.

Ранее мы писали, что на войне в Украине погиб каннибал из РФ, обвиненный в убийстве по меньшей мере четырех человек.