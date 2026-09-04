Перестрелка между СБУ и ГУР: суд вынес решение в отношении одного из подозреваемых

В отношении военного из ГУР Сергея Иванова избрана мера пресечения / © Радіо Свобода

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В пятницу, 4 сентября, суд избрал меру пресечения в отношении военнослужащего Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Иванова, который фигурирует в деле о перестрелке между сотрудниками СБУ и военнослужащими ГУР в Киеве. Суд назначил ему личное поручительство.

Об этом сообщает «Радио Свобода» из зала суда.

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Прокурор просил взять Иванова под стражу, однако суд не удовлетворил это ходатайство и избрал более мягкую меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителем военнослужащего выступил Заур Малакшенидзе — командир воинской части, к которой принадлежит подозреваемый.

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сам Сергей Иванов публично не комментировал уголовное дело и обстоятельства инцидента.

В чём подозревают военнослужащего ГУР

По данным Офиса генерального прокурора, Иванову инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Речь идет о статье 348 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненного заключения.

Решение суда о личном поручительстве означает, что на данном этапе расследования Иванов не будет находиться под стражей, при этом его процессуальный статус по делу остается неизменным.

Что известно о перестрелке между СБУ и ГУР

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 2 сентября в Киеве между военнослужащими ГУР Министерства обороны и сотрудниками Службы безопасности Украины. После происшествия правоохранители начали расследование и объявили о первых двух подозрениях в адрес участников перестрелки.

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По фактам применения огнестрельного оружия во время громкого инцидента подозрения были предъявлены двум его участникам. Сотруднику СБУ инкриминируют часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. Военнослужащему ГУР сообщили о подозрении по статье 348 УК Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликтную ситуацию между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Зеленский требует наказания для участников конфликта между СБУ и ГУР.

Впоследствии СБУ заявила о противодействии вооруженному сопротивлению во время задержания фигуранта дела, в то же время в ГУР настаивают на незаконном похищении своего боевого командира.

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