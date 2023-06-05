Перестрелка "вагнеровцев" и армии РФ, "бавовна" на Белгородщине и авиакатастрофа в США: главные новости ночи 5 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 июня 2023:
- Перестрелка между вагнеровцами и армией РФ: боевики Пригожина взяли в плен российского подполковника Читать далее –>
- На Белгородщине горит энергетический объект Читать далее –>
- В США подозрительный гражданский самолет пролетел недалеко от Капитолия и разбился Читать далее –>
- Швеция выполнила требования Турции по вступлению в НАТО – Столтенберг Читать далее –>
- Кадыров предложил отправить свои войска на Белгородщину Читать далее –>
- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры Читать далее –>
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