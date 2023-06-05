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Перестрелка "вагнеровцев" и армии РФ, "бавовна" на Белгородщине и авиакатастрофа в США: главные новости ночи 5 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Перестрелка "вагнеровцев" и армии РФ, "бавовна" на Белгородщине и авиакатастрофа в США: главные новости ночи 5 июня

На Белгородщине горит энергетический объект. / Фото: Pexels

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 июня 2023:

  • Перестрелка между вагнеровцами и армией РФ: боевики Пригожина взяли в плен российского подполковника Читать далее –>
  • На Белгородщине горит энергетический объект Читать далее –>
  • В США подозрительный гражданский самолет пролетел недалеко от Капитолия и разбился Читать далее –>
  • Швеция выполнила требования Турции по вступлению в НАТО – Столтенберг Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
10к
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