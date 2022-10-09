"Перестреляли взвод за 1 минуту": мобилизованный оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен ВСУ

Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Часть из них – "провоевала" 12 дней.

Недавно мобилизованный в армию РФ житель Удмуртской республики после 12 дней пребывания в Украине сдался в плен ВСУ. Оккупант поражен подготовкой украинских военных и уверяет, что бойцы уничтожили российский взвод всего за 1 минуту.

Свидетельство пленника обнародовало СБУ.

"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – рассказывает он следователям СБУ.

Он также в шоке от того, как украинские бойцы с невероятной скоростью ликвидировали российских солдат.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго есть рация, у всех - тепловики, у всех - прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – жалуется оккупант.

Теперь он считает, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым".

"Жаль, что этот "доброволец" только сейчас понял эту простую истину. Напоминаем российским оккупантам о "Горячей линии" для сдачи в плен: +380665803498, +380931192984 ", — отметили в СБУ.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о так называемой "частичной" мобилизации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что мобилизованные россияне не очень хотят воевать в Украине, а потому сдаются в плен.

В первые недели после объявления мобилизации более 2 тысяч россиян позвонили на "Горячую линию" украинского проекта "Хочу жить", чтобы сдаться в плен.

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