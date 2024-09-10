"Переустройство дипломатии" и "дальнобойная решимость" – главное из обращения Зеленского

По его словам, решительность партнеров должна стать значительно более "дальнобойной".

Вечером, 10 сентября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Госбезопасность

Сегодня глава государства заслушал доклад разведки – ГУР и Служба внешней разведки.

"Детально относительно имеющихся для Украины возможностей, а также угроз. Мы видим, какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это нужно ради Украины".

И я хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину: мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку продолжать войну", – заверил. Зеленский.

Фронт

"Сегодня был доклад Главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление. Действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас", — отметил президент.

По его словам, решительность партнеров должна стать значительно более "дальнобойной". Очевидно, он намекнул на информацию, распространившуюся сегодня в СМИ, что госсекретарь США Блинкен во время визита в Украину, вероятно, сообщит о разрешении бить вглубь России.

Задание для нового главы МИД

Сегодня президент Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

По словам президента, одна из основных задач Сибиги сейчас – "перенастроить систему украинской дипломатии таким образом, чтобы мы с партнерами могли гораздо активнее реагировать на вызовы".

Среди ключевых приоритетов года – второй Саммит мира и работа с партнерами в группах по пунктам Формулы мира и совместному взгляду на завершение войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"МЫ будем ДЕЯТЬ ЖЕСТКО"! Зеленский об ударах по МОСКВИ

Ранее президент Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.