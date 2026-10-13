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Перевалит ли доллар за 50 грн уже в этом году: в Нацбанке дали четкий ответ
В Национальном банке Украины ответили на опасения по поводу возможного взлета курса доллара до отметки 50 гривен и объяснили, какой валютной политики будет придерживаться регулятор.
На фоне колебаний курса и обсуждений среди украинцев о возможном взлете доллара до 50 гривен в Национальном банке Украины прокомментировали ситуацию на валютном рынке.
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский в комментарии Новости.LIVE.
По словам замглавы НБУ, регулятор традиционно воздерживается от предоставления прогнозов по конкретному числовому значению курса валют на будущее. В то же время, регулятор делает все возможное для обеспечения стабильности национальной валюты и контроля над ценами.
«Из всей практики, которую Национальный банк проводил на валютном рынке, можем точно сказать, что курс в космос не летает», — подчеркнул Лепушинский.
Чиновник подчеркнул, что ключевым ориентиром и главной целью НБУ остается возврат инфляции к показателю 5% и ее дальнейшее удержание около этого уровня. Именно это залог стабильности гривны и предохранителем от резких валютных скачков.
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 13 октября. Доллар прибавил в цене 7 копеек, тогда как евро подешевел на 7 копеек. Злотый, в свою очередь, подешевел на 3 копейки.
Курс доллара
1 доллар США — 44,95 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,24 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,45 (-3 коп.)