Перевел деньги маме и купил авто: в Тернопольской области мужчина оформил на коллегу 280 тыс. грн кредита

Перевел деньги маме и купил авто: в Тернопольской области мужчина оформил на коллегу 280 тыс. грн кредита

Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы.

В Тернопольской области 30-летний мужчина оформил на коллегу по работе кредит в размере 280 тыс. грн. Его личность установили.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что мошенник в раздевалке взял мобильный телефон потерпевшего и через мобильное приложение оформил на коллегу 280 тыс. грн. кредита. Пока мужчина выяснял, откуда взялись долги, подозреваемый 150 тыс. грн перевел на банковский счет своей матери, также он успел снять 90 тыс. грн и приобрести автомобиль.

В полиции открыли производство по части 2 статьи 190 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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