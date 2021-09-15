Перевернулись, когда дети гуляли на спортплощадке: в Харькове появилось видео падения футбольных ворот на ребенка

Перевернулись, когда дети гуляли на спортплощадке: в Харькове появилось видео падения футбольных ворот на ребенка

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы.

В Харькове, где в одном из частных лицеев на ребенка упали футбольные ворота, появилось видео инцидента.

Ролик пользователи опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как ворота падают в тот момент, когда рядом с ними находятся несколько школьников. В этот момент они были на продленке. Один из мальчиков не успел отбежать, поэтому "рамка" упала прямо на него.

В результате чего ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Он находится в стабильном, но тяжелом состоянии, в сознании.

По факту происшествия местная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 275 ("Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений") УК Украины.

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