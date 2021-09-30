Перевернулся с лодки и пошел на дно: в Днестре водолазы нашли тело рыбака

Перевернулся с лодки и пошел на дно: в Днестре водолазы нашли тело рыбака

Мужчина погиб во время рыбалки.

Прикарпатские водолазы в Днестре нашли тело 56-летнего рыбака, который на лодке с еще одним мужчиной перевернулся в воду.

Об этом сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели обнаружили тело мужчины в 20 метрах от места, где рыбак упал в воду.

Ночью, 30 сентября, полицейские сообщили спасателям, что на реке Днестр в селе Луг Олешанской территориальной общины двое мужчин ловили рыбу. Во время рыбалки лодка перевернулась, а один из мужчин не выплыл.

Напомним, в водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.

А в Одессе во время осмотра акватории спасатель поста "Монастырский" обнаружил пустую лодку. Позже нашли тело мужчины.

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