Перевернулся с лодки и пошел на дно: в Днестре водолазы нашли тело рыбака

Мужчина погиб во время рыбалки.
Прикарпатские водолазы в Днестре нашли тело 56-летнего рыбака, который на лодке с еще одним мужчиной перевернулся в воду.
Об этом сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Спасатели обнаружили тело мужчины в 20 метрах от места, где рыбак упал в воду.
Ночью, 30 сентября, полицейские сообщили спасателям, что на реке Днестр в селе Луг Олешанской территориальной общины двое мужчин ловили рыбу. Во время рыбалки лодка перевернулась, а один из мужчин не выплыл.
Напомним, в водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.
А в Одессе во время осмотра акватории спасатель поста "Монастырский" обнаружил пустую лодку. Позже нашли тело мужчины.