Перевернутая пентаграмма, свечи и кости: на Волыни заподозрили проведения сатанинского ритуала

Остатки вероятного ритуала заметили местные жители.

Вблизи кладбища на дороге в волынском городке Нововолынск заметили следы после вероятного сатанинского ритуала.

Об этом сообщает сообщество "Нововолынск" на своей странице в Facebook.

facebook.com/groups/ndilo

"Детские игры или колдовские деяния? Кто знает?", — говорится в сообщении в соцсети.

Пользователи охотно комментируют странные рисунки:

Подростки посмотрели "Сверхъестественное".

Кривовато нарисовано, как на настоящий ритуал. Думаю, если бы действительно какая-то нечисть додумалась рисовать на кладбище, то это был бы явно не первый рисунок этого художника и нарисовали бы ровнее, увереннее.

К чему мир катится.

И к нам добралось это сатанисты похоже.

Это ведьма, другие боится греха.

На пентаграмме размещены вероятно ритуальные принадлежности — остатки свечей, кубок и кости.

Заметим, что криво нарисована пентаграмма похожа на сигил или печать Бафомета, где в кольцо вокруг пентаграммы, напротив каждого луча звезды, вписано имя "Левиафан" на иврите. Этот символ с таким названием впервые был опубликован в декабре 1969 года, в "Сатанинская Библия", где его разместили на обложке и на первой странице раздела с описанием сатанинского ритуала. Правда, в центре перевернутой пентаграммы обычно вписывают изображения сатанинского божества Бафомета в виде "головы козла".

Также читайте Пили человеческую кровь и ели плоть: в России пара сатанистов созналась в ритуальном убийстве

А в пентаграмму на Волыни вписан символ Церковь сатаны в Сан-Франциско. Этот символ в большинстве случаев свидетельствует о вовлечении в сатанизм.

Читайте также:

Во Франции психически больной сатанист обезглавил ребенка и пытался съесть части тела убитого

Могила одного из самых кровавых украинских маньяков стала местом для паломничества сатанистов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку