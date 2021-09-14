Перевернутая пентаграмма, свечи и кости: на Волыни заподозрили проведения сатанинского ритуала

Остатки вероятного ритуала заметили местные жители.
Вблизи кладбища на дороге в волынском городке Нововолынск заметили следы после вероятного сатанинского ритуала.
Об этом сообщает сообщество "Нововолынск" на своей странице в Facebook.
"Детские игры или колдовские деяния? Кто знает?", — говорится в сообщении в соцсети.
Пользователи охотно комментируют странные рисунки:
- Подростки посмотрели "Сверхъестественное".
- Кривовато нарисовано, как на настоящий ритуал. Думаю, если бы действительно какая-то нечисть додумалась рисовать на кладбище, то это был бы явно не первый рисунок этого художника и нарисовали бы ровнее, увереннее.
- К чему мир катится.
- И к нам добралось это сатанисты похоже.
- Это ведьма, другие боится греха.
На пентаграмме размещены вероятно ритуальные принадлежности — остатки свечей, кубок и кости.
Заметим, что криво нарисована пентаграмма похожа на сигил или печать Бафомета, где в кольцо вокруг пентаграммы, напротив каждого луча звезды, вписано имя "Левиафан" на иврите. Этот символ с таким названием впервые был опубликован в декабре 1969 года, в "Сатанинская Библия", где его разместили на обложке и на первой странице раздела с описанием сатанинского ритуала. Правда, в центре перевернутой пентаграммы обычно вписывают изображения сатанинского божества Бафомета в виде "головы козла".
А в пентаграмму на Волыни вписан символ Церковь сатаны в Сан-Франциско. Этот символ в большинстве случаев свидетельствует о вовлечении в сатанизм.
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