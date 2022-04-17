Проверка на блокпостах: законный ли осмотр вещей, проверка телефона, вручение повесток

На улицах украинских городов и сел с начала войны появились тысячи блокпостов. Как нужно себя везти при пересечении блокпостов, насколько законны проверки документов, телефона, вручение повестки, разбирался ТСН.ua

Если вас остановили на блокпосте

Если вы подъезжаете к блокпоста на автомобиле нужно сбавить скорость, выключить фары, включить "аварийку".

Предварительно подготовить документы для проверки. Не нужно нервничать, скандалить с ВСУ, терробороной или полицией. Выходить из машины на блокпоста можно только с разрешения военных.

Отвечать на заданные военными или представителями терробороны вопросы. Такие вопросы, как, например, где проживает человек, откуда едет, куда. Формально перечень вопросов ничем не регламентирован, но их могут задавать с целью выявить диверсантов, подозрительных людей. Вопросы могут задавать, и чтобы понять уровень знания украинского языка.

Что законно можно проверять на блокпостах

Порядок проверок регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 №1456. "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения". Согласно этому постановлению, военные на блокпостах имеют право проводить осмотр людей и транспортных средств, открывать двери автомобиля и багажник. Допускаются такие действия как похлопать по телу для проверки на наличие оружия, применение металлоискателя.

Важно во время военного положения всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность. Согласно статье 263 Кодекса Украины об административных нарушениях для установления личности, а также для выяснения обстоятельств правонарушения любой человек может быть задержан сроком до 3 суток. Важно помнить, что представители ВСУ или терробороны не имеют на блокпостах средств для верификации электронной версии документов, поэтому даже если документ, удостоверяющий личность доступный в приложении "Действие", следует носить с собой паспорт гражданина в бумажном виде или ID карточку.

Могут ли проверять телефоны, фотоаппараты, видеокамеры

Фотосъемка, видеосъемка военных, блокпостов запрещена. Поэтому при приближении к блокпостам и на блокпостах не нужно доставать телефон и если раздался звонок, следует не брать трубку. Автомобилистам временно запрещено пользоваться видеорегистраторами. В случае подозрения на блокпост может проверить телефон, фотоаппарат, видео на предмет съемки запрещенных объектов. Если установлено, что съемка велась, их могут отобрать.

Могут ли забрать автомобиль на блокпостах

Если на блокпостах у вас забирают автомобиль, нужно требовать на это официального разрешения военного руководства, документа в виде специального акта заверенного командованием не ниже командира части. Каждый автовладелец, у которого забрали автомобиль, имеет право на возмещение стоимости авто, если у него есть такой акт.

Могут вручать повестки на блокпостах

Как мы писали об этом раньше, поскольку в законе не прописано, где запрещено вручать повестки, вручать их могут в любом месте, в том числе на блокпостах.

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