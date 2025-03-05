Перевод авиаинженеров в другие войска: как командование отреагировало на обращение военных

Решение о переводе авиаинженеров 204 БрТА в другие роды войск было отменено.

После обнародования заявления 204-й бригады тактической авиации о переводе специалистов в другие войска Воздушное командование "Запад" объявило о проверке и отмене приказа.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины сообщило об этом на странице в соцсети.

"Считаем необходимым проинформировать о следующем. В воздушном командовании "Запад" придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил Украины", — заявили в Воздушных Силах ВСУ.

По сообщению командования, продолжается служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Также принято решение отменить выбытие военнослужащих 204 бригады тактической авиации.

Там также напомнили о горячей линии, работающей в воздушном командовании "Запад": 0 322 355 589. На нее могут обращаться все военнослужащие, которые считают, что их перевод осуществляется с нарушениями.

"Обращение военнослужащих бригады на горячую линию позволило бы им как можно раньше решить проблемный вопрос. Обращений от военнослужащих 204-й бригады тактической авиации зафиксировано не было", — добавили в отделе коммуникаций воздушного командования "Запад".

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видеообращение военнослужащих 204 бригады тактической авиации с заявлением о переводе специалистов Воздушных сил ВСУ, а именно инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВС Украины.

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