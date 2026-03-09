ТСН в социальных сетях

Перевод и СЗЧ: командир Kraken обратился в Миноборону из-за критической ситуации

Командир Кракен Немичев пожаловался, что система переводов в армии фактически остановилась.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Командир Kraken подверг критике систему переводов в ВСУ

Система перевода в Силах обороны сегодня практически не работает.

Об этой проблеме заявил командир спецподразделения Kraken Константин Немичев в Facebook.

«Система долгое время оставляла одну „поблажку“ хочешь перевестись — иди на радикальный шаг через СЗЧ. Хотя я этого не поддерживаю. Я за то, чтобы в армии работала нормальная система переводов с четкими правилами и ограничениями», — отметил командир.

По его словам, теперь даже эту возможность убрали. И теперь через СЗЧ можно перевестись только в так называемые «штурмовые полки». Это подразделения, обладающие сомнительной репутацией, объясняет Немичев.

«Система не работает. Люди хотят служить, но в нормальных подразделениях, где адекватное командование, человеческое отношение и где военных воспринимают как личностей, а не как затратный ресурс», — обратился командир «Кракена» к Минобороны.

Проблема СЗЧ в армии

Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.

Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.

