Перевод стрелок часов: как узнать точное время

Украина снова переходит на зимнее время / © Pixabay

В ночь на 26 октября наша страна в очередной раз переходит на зимнее время, согласно постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года.

Перевод часов традиционно происходит в ночь с последней субботы октября на воскресенье. Для этого в 4:00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад. На современных устройствах это происходит автоматически.

Который час можно узнать с помощью специальных сервисов.

Точное время можно узнать через Интернет. Для этого необходимо пользоваться поиском Google. Введите запрос «точное время Украина», «Узнать точное время в Киеве». Сразу под поисковой строкой появится правильное время.

Также в Сети есть специальные сервисы, например: 24timezones, time.is, city-time.org и ряд других.

Если вдруг у вас все еще есть стационарный телефон, он также поможет узнать точное время. Для этого нужно позвонить по телефону 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Напомним, смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а в последнее воскресенье октября — на зимнее.