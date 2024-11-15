Перевод в войске: в "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы

Запрос на перевод автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где он будет рассмотрен в течение 72 часов.

В приложении "Армия+" 15 ноября заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Процесс очень удобен и занимает всего около 15 мин.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Теперь военнослужащие ВСУ могут быстро и без лишней бюрократии подать через приложение "Армия+" рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 мин.

Правила перевода в армии через приложение "Армия+"

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Для подачи рапорта на смену места службы требуется военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевестись. Дополнительно может потребоваться вывод ВВК для перевода из-за состояния здоровья.

Для подачи рапорта не требуется согласие, как и Армия ID командира. Запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ. Запрос будет рассмотрен в течение 72 часов.

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается за согласованием к командирам воинских частей. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Соглашение не требуется также, если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

Если в переводе будет отказано, в приложении будут указаны четкие причины. Например, перевод запрещен для военных, которые прослужили в своей части менее шести месяцев, или если с момента предидущего перевода по инициативе военного прошло менее года.

Все основания для отказа в смене места службе определены постановлением Кабмина от 12 ноября 2024 года №1291.

Смена места службы через приложение "Армия+"/Фото: Минобороны Украины

Смена места службы через приложение "Армия+"/Фото: Минобороны Украины

Смена места службы через приложение "Армия+"/Фото: Минобороны Украины

Смена места службы через приложение "Армия+"/Фото: Минобороны Украины

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство ввело прозрачный механизм перевода военных между частями по их инициативе. Глава государства анонсировал, что система заработает через приложение "Армия+" с 15 ноября.

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