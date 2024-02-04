Переводчица на язык жестов, растрогавшая Сеть на Нацотборе "Евровидение-2024", рассказала о работе на конкурсе

Переводчица на язык жестов Екатерина Заботкина, работавшая в эфире во время Нацотбора "Евровидение-2024", трогательно обратилась к украинцам, прокомментировала свою работу и рассказала о личном пути к осуществлению мечты.

Об этом переводчица Екатерина Заботкина рассказала в эфире телемарафона.

Екатерина также напомнила, что в этом году Нацотбор "Евровидения" впервые транслировался на жестовом языке.

"Я считаю, это фантастически, потому что главная музыкальная сцена Украины становится еще более доступной для людей с нарушениями слуха. Нас пригласили принять участие: меня, как исполнительницу песен, Олю, как переводчицу разговорной части. Это и привело к результату, который вы видели вчера", — рассказала переводчица.

Екатерина — исполнительница песен, но, как она сама сказала, не переводчик. Жестовый язык она стала учить без помощи других. По словам исполнительницы, когда она поняла, что жестовым языком можно петь песни, это его настолько вдохновило, что она начала изучать его дома и репетировать перед зеркалом.

Она заметила, что увлеклась сурдопереводом еще в 16 лет и изучала язык жестов по видеороликам.

"Маленькие шаги привели к осуществлению большой мечты. Вчера в эфире Национального отбора Евровидения-2024 я исполняла песни на жестовом языке", — отметила девушка.

По ее словам, она давно мечтала переводить песни Евровидения на язык жестов, впрочем, два года назад это казалось невыполнимым.

"Еще два года назад эта мечта казалась абсолютно космической, почти невыполнимой. Нацотбор тогда никто не переводил, это отсутствовало, как опция, а в мире жестового языка я — самоучка", — написала Екатерина.

Она добавила, что первые ее движения были очень неуверенными, руки были совсем не подготовлены к этому, но страсть к жестовой речи настолько мотивировала, что она дошла до исполнения песен, первых видео, первых концертов.

"Прошло почти 10 лет. И вот вчера на студии, где проходила трансляция Нацотбора, я смотрела на маленький экранчик на режиссерском мониторе и видела себя", — добавила Заботкина.

Девушка сказала, что перевод нацотбора на Евровидение для нее большая честь.

"Годами украинскую культуру уничтожали — ее запрещали, за нее наказывали, прививали комплекс неполноценности, делали все, чтобы мы не могли оценить, насколько невероятно наше украинское творчество. Сейчас в Украине большое количество чрезвычайных и талантливых артистов, которые пишут украинскую музыку в совершенно разных стилях. Знакомить неслышных людей с этой частью нашей культуры — музыкой — очень важно. Как и быть всем вместе в принятии этих всеукраинских творческих решений по выбору кандидата", — отметила Катя уже на странице в соцсети.

Она поблагодарила украинцев за поддержку, комментарии, репосты и мемы.

"Благодарю Евровидение Украины за возможность осуществить свою мечту и популяризировать жестовой язык. За возможность показывать собственный взгляд на песни. Забота в жестах. Помните", — добавила девушка.

Напомним, 4 февраля, станет известно, кто поедет на " Евровидение-2024 " от Украины. Основная конкурсная часть, где выступили все 11 финалистов нацотбора на "Евровидение-2024", прошла накануне.

Во время голосования в приложении "Действие" многие пользователи столкнулись с трудностями. Да, система объявила о сбое. Потому 3 февраля узнать имя победителя не удалось, но голосование было продлено до 4 февраля включительно.

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