Переводил в лучшие камеры и разрешал азартные игры: в Днепре под суд отправили сотрудника СИЗО

Переводил в лучшие камеры и разрешал азартные игры: в Днепре под суд отправили сотрудника СИЗО

Мужчина с 2020 по 2021 год систематически получал от заключенных и их родственников взятки.

В Днепре под суд отправили работника СИЗО, который с заключенных брал взятки. За это он позволял им покидать камеры и играть в азартные игры.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Так, мужчина с 2020 по 2021 год систематически получал от заключенных и их родственников взятки. За это он разрешал людям, находящимся под следствием, покидать камеры, играть в азартные игры, пользоваться мобильными телефонами.

Работник СИЗО, за денежное вознаграждение, также переводил заключенных в камеры с лучшими условиями.

Стражи порядка задокументировали четыре эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму в более чем 56 тысяч гривен.

"Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний (№4)" за получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины)", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Продолжается следствие.

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