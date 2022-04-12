Переворот и "народные республики": СБУ показала допрос агента РФ, который хотел захватить власть на западе Украины

Российский агент рассказал, что вражеская спецслужба завербовала его еще летом 2021 года.

Российские спецслужбы планировали переворот и создание "народных республик" в западных областях Украины. Для этого РФ завербовала агентов, которые должны были захватить власть.

Об этом сообщает СБУ, опубликовавшая видео допроса российского агента.

Российский агент рассказал, что вражеская спецслужба завербовала его еще летом 2021 года.

"На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть "сама не уйдет в отставку", то группа перейдет в силовой сценарий", — сообщили в СБУ. .

Завербованный коллаборант рассказал, что ему РФ предложила создать "народные власти", члены которых должны быть избраны "из низов" общества.

"То есть делегаты должны выбираться сначала из сел, потом — районные советы, областные советы, а дальше — "республиканские советы". На "республиканском собрании" мы должны принять ряд документов, в том числе и обращение к действующей власти. И если власть не согласится добровольно уйти, то тогда должно быть силовое решение", — говорит коллаборант.

Российский агент рассказывает, что ему приказали найти 500 ветеранов АТО и вооружить их. Именно эти люди должны были захватить власть в западных областях Украины.

"Эти люди должны были захватить админздания и свергнуть власть. Я встретился с человеком, который был спецназовцем. Она проходил в октябре-ноябре 2021 года. Я его спросил, может ли он найти лиц, которые будут привлечены к захвату власти", — сказал коллаборант. .

Воплощение плана должно было совпасть с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица – задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".

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