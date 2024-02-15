Перевозчик уклонистов на Закарпатье не смог долго прятаться от правосудия: что произошло (фото)

Подозреваемый был доставлен в Ужгородский горрайонный суд.

Организатора незаконных переправок лиц призывного возраста через государственную границу задержали оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда на одной из улиц Ужгорода. Правонарушитель долгое время скрывался от суда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

43-летний мужчина подозревается в совершении в течение 2023 года нескольких правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 332 УК Украины.

Подозреваемый был доставлен в Ужгородский горрайонный суд, судебное рассмотрение дела возобновлено.

Подозреваемый был доставлен в Ужгородский горрайонный суд / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, ранее пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда на Закарпатье задержали двух местных жителей, которые собирались переправить через Тису 37-летнего киевлянина.

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