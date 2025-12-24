Перевозили килограммы метамфетамина в Украину: какую меру пресечения избрал суд

Суд избрал меру пресечения / © Pixabay

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине и женщине, задержанных при попытке контрабанды метамфетамина через пункт пропуска “Ужгород – Вышнее Немецкое”.

Об этом пишет журналист Виталий Глагол.

Речь идет о водительнице автомобиля Audi Q3 и ее пассажире, разоблаченных украинскими пограничниками во время прохождения контроля. При осмотре транспортного средства служебная собака обнаружила наркотические вещества, скрытые как на теле пассажира, так и в багаже автомобиля. Впоследствии во время следственных действий в Закарпатской области были найдены дополнительные партии запрещенных веществ.

Общий вес извлеченного метамфетамина превышает 5 килограммов. По данным правоохранителей, стоимость такой партии на черном рынке достигает миллионов гривен. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные подельники.

Журналист подметил, что служебной собаке, которая нашла наркотики, заблудили мордочку.

"Логично - агент под прикрытием. Такие кадры и такая "оперативная внешность" должны быть в безопасности", - шутит журналист.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники перехватили Audi Q3, которым пытались незаконно ввезти в Украину крупную партию амфетамина. По информации источников, автомобиль ранее в десятки раз беспрепятственно проходил контроль на словацкой стороне границы.

Водитель Галина Торони и пассажир Юрий Козар пользовались стабильным маршрутом: зафиксировано по меньшей мере 13 пересечений границы этим автомобилем за короткий промежуток времени, четыре из которых вместе. Во время последней поездки служебная собака обнаружила почти 1 кг амфетамина, закрепленного на теле пассажира, еще более 1 кг - в багажнике. Во время обысков в Мукачевском районе правоохранители обнаружили еще около 2 кг психотропных веществ.