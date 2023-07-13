Перезагрузка любимой истории: стартовали съемки "Жіночого лікаря. Нове життя" для "1+1 Україна"

FILM.UA Group и "1+1 Украина" приступили к съемке сериала "Жіночий лікар. Нове життя". Премьера одного из самых популярных сериалов о врачах состоится на телеканале "1+1 Украина" и станет полной перезагрузкой уже любимой истории, которая будет отражать наше настоящее.

События будут разворачиваться через некоторое время после начала полномасштабного российского вторжения в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины. Сюда приходит работать главный герой – талантливый акушер-гинеколог Михаил Гончар, вынужденный переехать в Киев из Северодонецка.

Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российских обстрелов, как и дом Михаила. После полученного ранения он начинает новую жизнь в столице вместе с дочерью, которую воспитывает один. Устраиваясь на новую работу, он невольно переходит дорогу амбициозному заместителю заведующего и оказывается втянутым в интриги.

Премьера одного из самых популярных сериалов "Жіночий лікар. Нове життя" состоится на телеканале "1+1 Україна"

Сериал собрал целую плеяду известнейших украинских актеров. В главных ролях известный по фильмам "Щедрик" и "Захар Беркут" актер Андрей Исаенко и украинская актриса, основатель благотворительной инициативы Act Lots, звезда сериала "Папик -2" Анастасия Цимбалару. А также украинский актер Иван Жилюк, звезда "Разницы в возрасте" Алексей Нагрудный, Нина Набока, которую зрители видели в сериале "Великие Вуйки". Также к актерскому составу присоединились Александра Лютая, Александра Эпштейн, Алексей Зорин, Елена Михайличенко, Анатолий Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторин, Кирилл Прокопчук, Людмила Курмель и другие.

Съемки проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Продюсерами сериала от канала "1+1 Украина" выступают Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Инна Кондратюк. Шоуранер – Юлия Мищенко, режиссеры-постановщики – Андрей Колесник, Павел Мащенко, Сергей Сотниченко, оператор-постановщик – Александр Детиненко, художник-постановщик – Наталья Барташ, художник по гриму – Екатерина Мелешко, художник по костюмам – Татьяна Бессарабова, авторская группа – Сергей и Наталия Шевченко, Ольга Артюх.

В главных ролях – Андрей Исаенко и Анастасия Цимбалару

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