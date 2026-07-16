Перезапуск Кабмина: нардеп обнародовал полный список кандидатов в правительство Корецкого

Новый премьер-министр Украины — Сергей Корецкий / © Українська правда

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Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк обнародовал список кандидатов на должности членов Кабинета министров Украины.

Соответствующий список кандидатов в правительство под руководством нового премьер-министра Сергея Корецкого депутат опубликовал в Telegram.

Согласно обнародованной информации, в новом правительстве планируется ряд кадровых назначений.

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Весь список кандидатов на членов правительства Сергея Корецкого

Дениса Анатольевича Шмыгаля — на должность первого вице-премьер-министра Украины — Министра энергетики Украины;

Татьяну Васильевну Бережную — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;

Всеволода Валерьевича Ченцова — на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталия Юрьевича Безгина — на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Матвея Викторовича Бидного — на должность министра молодежи и спорта Украины;

Андрея Петровича Бутенко — на должность министра образования и науки Украины;

Ивана Михайловича Выгивского — на должность министра внутренних дел Украины;

Тараса Николаевича Высоцкого — на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Николая Владимировича Калашника — на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталия Александровича Кима — на должность министра по делам ветеранов Украины;

Александра Сергеевича Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктора Кирилловича Ляшко — на должность министра здравоохранения Украины;

Сергея Михайловича Марченко — на должность министра финансов Украины;

Дениса Вячеславовича Маслова — на должность министра юстиции Украины;

Дениса Валерьевича Улютина — на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксану Витальевну Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.

Кандидаты на должности новых членов правительства в Раде / © Telegram-канал Ярослава Железняка

«Кстати, о гендерном балансе. В правительстве будет всего две женщины. Что очень заметно, по сравнению с правительством Свириденко», — отметил Железняк.

Ранее мы писали о том, что известно о новом премьере Сергее Корецком.

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