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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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558
Время на прочтение
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Перезапуск Кабмина: нардеп обнародовал полный список кандидатов в правительство Корецкого

Нардеп Ярослав Железняк обнародовал список кандидатов в новый Кабмин Сергея Корецкого.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Новый премьер-министр Украины — Сергей Корецкий

Новый премьер-министр Украины — Сергей Корецкий / © Українська правда

Дополнено новыми материалами

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк обнародовал список кандидатов на должности членов Кабинета министров Украины.

Соответствующий список кандидатов в правительство под руководством нового премьер-министра Сергея Корецкого депутат опубликовал в Telegram.

Согласно обнародованной информации, в новом правительстве планируется ряд кадровых назначений.

Весь список кандидатов на членов правительства Сергея Корецкого

  • Дениса Анатольевича Шмыгаля — на должность первого вице-премьер-министра Украины — Министра энергетики Украины;

  • Татьяну Васильевну Бережную — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;

  • Всеволода Валерьевича Ченцова — на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

  • Виталия Юрьевича Безгина — на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

  • Матвея Викторовича Бидного — на должность министра молодежи и спорта Украины;

  • Андрея Петровича Бутенко — на должность министра образования и науки Украины;

  • Ивана Михайловича Выгивского — на должность министра внутренних дел Украины;

  • Тараса Николаевича Высоцкого — на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

  • Николая Владимировича Калашника — на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

  • Виталия Александровича Кима — на должность министра по делам ветеранов Украины;

  • Александра Сергеевича Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

  • Виктора Кирилловича Ляшко — на должность министра здравоохранения Украины;

  • Сергея Михайловича Марченко — на должность министра финансов Украины;

  • Дениса Вячеславовича Маслова — на должность министра юстиции Украины;

  • Дениса Валерьевича Улютина — на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

  • Оксану Витальевну Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.

Кандидаты на должности новых членов правительства в Раде / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Кандидаты на должности новых членов правительства в Раде / © Telegram-канал Ярослава Железняка

«Кстати, о гендерном балансе. В правительстве будет всего две женщины. Что очень заметно, по сравнению с правительством Свириденко», — отметил Железняк.

Ранее мы писали о том, что известно о новом премьере Сергее Корецком.

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Дата публикации
Количество просмотров
558
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