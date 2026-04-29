Пережил инсульт, диабет и три "прилета": боец растрогал Сеть историей о своем 19-летнем коте

Кот-ветеран и боец НГУ прошли вместе 10 арендованных квартир и войну

Военнослужащий подразделения аэроразведки Lasar’s Group Национальной гвардии Украины с позывным «Дикарь», несмотря на все трудности, продолжает ухаживать за своим 19-летним котом, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина отказывается от предложений специалистов усыпить домашнего любимца, ведь он остается его ближайшим другом и ежедневно демонстрирует немалую жажду жизни.

Об этой невероятной истории преданности и спасении пушистого побратима, прошедшего со своим хозяином немало испытаний, подразделение рассказало на своей странице в TikTok.

Болезни и спасение из-под обстрелов

По словам защитника, его четырехлапый друг страдает диабетом уже семь лет, из-за чего постоянно нуждается в инъекциях дважды в сутки. Кроме того, пожилой кот перенес сердечный приступ и инсульт, а также чудом выжил после трех вражеских «прилетов» в дом, откуда хозяин успел его эвакуировать. За время совместной жизни они сменили уже десять съемных квартир, и все это время животное оставалось верным слушателем и поддержкой для военного.

Мотивация бороться дальше

Через почтенный возраст и многочисленные болезни ветеринары уже пять раз советовали усыпить кота. Однако «Дикарь» отмечает, что согласится на этот шаг лишь в том случае, если животное начнет страдать от невыносимой боли. Сейчас пушистик четко показывает свое желание жить, поэтому боец готов колоть ему лекарства всю жизнь. Военный признается, что это маленькое животное является для него чрезвычайно мощным психологическим стимулом не опускать руки.

«Пока жив этот чувак, пока он мне показывает, как надо за бороться за жизнь — я не могу жаловаться ни на что», — поделился своими эмоциями защитник.

