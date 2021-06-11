Пережил расстрел и жил на улице: в Черновцах на работу в коммунальное предприятие взяли кота

Кота спасли коммунальщики и назвали Мироном Павловичем.
В Черновцах в теплокоммунэнерго взяли на работу кота. Его цель — информировать обо всем важном, что происходит на предприятии.
Об этом сообщили в МКП "Черновцытеплокоммунэнерго".
Коммунальщики от имени животного написали историю его жизни. Также сообщили, что кота они назвали Мироном Павловичем. Выяснилось, что коммунальщики подобрали пушистого на улице и сначала поселили в котельне. Когда отопительный сезон закончился, животное взяли в офис, где кот и жил.
Однако весной кот убежал. На улице неизвестные его подстрелили, повредив позвоночник. Животное доползло до школы, где ее и нашли волонтеры и отвезли к ветеринару. Неравнодушные также сообщили об издевательствах в социальных сетях. Тогда работники "Черновцытеплокоммунэнерго" узнали своего любимца и забрали его из клиники.
"Как видите, моя история такая же нелегкая, как и история самого теплокоммунэнерго. Но зато теперь я знаю о них почти все. Мне поручили сообщать обо всем важном, что происходит на Черновцытеплокоммунэнерго", — сообщили коммунальщики от имени кота Мирона Павловича.
Напомним, в полиции рассказали о состоянии кота, которого до обморока бил в голову "конвоир" из Хмельницкой.