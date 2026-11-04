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Пережил советские лагеря и преследования КГБ: ушел из жизни украинский поэт Иван Семененко
Ушел из жизни украинский поэт Иван Семененко, переживший советские лагеря, преследование КГБ и многолетний запрет на публикацию своих произведений. Ему было 90 лет.
Во вторник, 3 ноября, на 91-м году жизни скончался украинский поэт Иван Семененко - представитель Лаврской школы поэзии и член Национального союза писателей Украины. В 16 лет его приговорили к десяти годам заключения за попытку бежать из Советского Союза в Канаду.
О смерти писателя сообщил Украинский институт книги в Facebook. Дату и место прощания с поэтом объявят позже.
Жизнь и творчество Ивана Семененко
Иван Семененко родился 11 сентября 1936 в Киевской области. Его детство прошло в условиях послевоенной бедности и голода.
В 16-летнем возрасте будущий поэт решил покинуть СССР и добраться до украинской диаспоры в Канаде. Однако его задержали на территории Сакартвело и приговорили к десяти годам заключения в мордовских политических лагерях. Освободиться ему удалось в 1956 году.
Вернувшись в Украину, Семененко поступил на факультет французской филологии Киевского института иностранных языков. Увлечение западноевропейской литературой повлияло на его творчество: он начал писать верлибры — поэзию без традиционной рифмы и устойчивого стихотворного размера.
Первое стихотворение Семененко «К Отчизне» опубликовали в 1957 году в газете «Декада» при содействии поэта Николая Гирныка. Однако впоследствии советские издания отказывались публиковать его произведения по обвинению в «буржуазном национализме». За писателем также следил КГБ.
Из-за политических взглядов и характера творчества Семененко потерял возможность работать учителем. В начале 1980-х он устроился пожарным на киностудию Института театрального искусства, которая располагалась на территории Киево-Печерской лавры.
Там сформировался творческий круг, к которому, кроме Семененко, принадлежали Николай Воробьев и Олег Лишега. Впоследствии литературоведы назвали их представителями Лаврской школы поэзии.
Среди самых известных сборников Ивана Семененко — «Праздником прокушенное пространство», «Обшири из горла предка», «Дарим так ветру молоток», «Архипелаги – Атоллы» и «Неразрывное солнце».
Его стихи печатали журналы «Современность» и «Мирововид», а в 2016 году произведения поэта вошли в «Антологию украинской поэзии XX века», составленную Иваном Малковичем. Отдельные стихи Семененко также доступны на сайте художественного журнала «Артания».
Напомним, 2 ноября во Львове внезапно скончалась 60-летняя Иванна Ткачик, солистка женского трио «Крайняя хата». Трагедия произошла во время юбилейного концерта саксофониста Олега Баланка в Доме офицеров. Певица ушла из жизни прямо в кресле концертного зала.
«Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик. […] Бог забрал ее на концерте. Глубокие соболезнования родным и близким», – написал Баланко.