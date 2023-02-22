Пережил теракт в Оленовке и российский плен: умер командир 1-го батальона полка "Азов"

Умер майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарь", который защищал Мариуполь до последнего. Военный полгода пробыл во вражеском плену и пережил теракт в Оленовке.

Об этом сообщил его племянник Даниил в своем Инстаграмме.

"Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, каким я есть. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня.Он всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была "праздником слез". Хотел, чтобы вместе собрались его люди и улыбаясь вспоминали лучшие моменты связанные с ним. До встречи, родной! Сухарь — на щите!", — написал его племянник.

Также информацию о смерти подтвердила супруга командира "Азова" и руководитель ОО "Ассоциация семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко.По ее информации, у защитника Мариуполя остановилось сердце в результате пережитых пыток в плену россиян.

В письме в Instagram Екатерина написала, что трудно поверить в потерю Олега: "Большая потеря, Герои не умирают. Еще вчера стояли шутили, разговаривали".

Пока официальной причины смерти украинского военного нет.

Напомним, Украина в среду, 21 сентября 2022 года, вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди которых Олег Мудрак. Он и другие защитники "Азовстали" пробыли во вражеском плену полгода.

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