Пережила клиническую смерть: в Ровенской области медики спасли годовалого ребенка после остановки сердца

Медики оперативно сработали и вернули малыша к жизни.

В понедельник, 30 августа, в городе Дубно Ровенской области медики спасли годовалого ребенка, который был в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

"Медики скорой вернули ребенка к жизни. 30 августа в 21:01 на линию 103 поступил вызов от жительницы г. Дубно. Она сообщила, что у ее дочери температура 39°C, кожные покровы — посинели. Возраст ребенка 1 год и 2 месяца", — рассказывают в медучреждении.

По указанному адресу прибыла бригада врачей. Как рассказала мама ребенка, у ее дочери внезапно поднялась температура тела. В течение дня родные пытались самостоятельно ее сбить, однако в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность.

"Семья благополучная. Ребенок ухоженный. Соответствует физическому развитию в соответствии с возрастом. Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Они продолжались полтора часа", — рассказывают медики.

Благодаря слаженным действиям бригады скорой помощи, годовалую девочьку удалось вернуть к жизни.

"Предварительный диагноз: состояние после клинической смерти. Ребенка транспортировали в реанимационное отделение Дубенской городской больницы", — отметили в Центре экстренной медицинской помощи.

Напомним, во Львове медики спасли 26-летнюю девушку, которая получила 70% ожогов тела.

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