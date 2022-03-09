Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции пытают — Галущенко

Работники станции физически и психологически истощены.

Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам.

Об этом в сообщении в Facebook заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"К тому, по имеющейся у нас информации, войска кафиров заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях. Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, который будет демонстрировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений", — отметил он.

Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня содержатся в заложниках. Внутри станции находятся около 500 русских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены.

"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной".

Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью в России. Если это произойдет, европейцам придется изменить уют своих жилищ на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас – пока не стало слишком поздно", — резюмировал он.

Напомним, что несколько дней назад российские кафиры обстреляли Запорожскую АЭС.

В то же время российские пропагандисты переодели своих солдат в форму концерна NOVARKA, чтобы снять постановочный сюжет о "гуманитарной помощи" в зоне ЧАЭС.

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