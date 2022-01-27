Персональная выгода каждому клиенту: как играть, экономить и зарабатывать с Moneyveo

Ищите финансовый сервис, с которым не только выгодно, но и драйвово? Присмотритесь к Программе лояльности от компании Moneyveo.

С ней настоящие геймеры накапливают "игровые монеты" и обменивают их на баллы Fishka, а самые рациональные клиенты берут кредиты со скидками на процентную ставку до 99%.

Программа "Уровни лояльности"

Разработана для пользователей сервиса, которые знают, как экономить на кредитах. Клиент, оформивший более 1 кредита в компании, имеет возможность увеличивать сумму следующего кредита и свою скидку на Базовую процентную ставку. Максимальная скидка на самом высоком Уровне лояльности – 50%.

Enotcoin

Enotcoin – бонусная программа, в которой пользователи зарабатывают специальные "игровые монеты" – еноткоины. 1 enotcoin = 1 гривне. “Монеты” можно обменивать на скидки до 60% от суммы процентов на кредиты Smart. Также за их счет можно погашать обязательные платежи по карте Veocard.

Заработать enotcoin можно двумя способами. Разовыми действиями: к примеру, связав свой аккаунт в Moneyveo со страницей в соцсети, пользователь получит 5 enotcoin; за своевременно оплаченный первый кредит новичку переведут на счет 100 enotcoin и т. п. И регулярными действиями: нажимая в Личном кабинете на кнопку "Получить enotcoin", можно выручить от 1 до 7 "монет" ежедневно.

Кроме того, еноткоины легко конвертировать в баллы от программы лояльности Fishka, которая позволяет получать подарки и скидки на различные виды товаров и услуг.

Промокоды

Промокод дает скидку на процентную ставку по кредиту в сервисе. Максимальная скидка по промокоду может достигать 99,99%. Есть промокоды, увеличивающие максимальную сумму кредита до 22 000 грн, независимо от Уровня лояльности пользователя.

"Приведи друга"

Это партнерская программа по привлечению новых клиентов в Moneyveo. С ее помощью пользователи могут зарабатывать деньги, рекомендуя новичкам взять кредит в Манивео. До 14.02 действует обновленная версия программы "Приведи друга" – "Акция! Ничосе тренды – 800 за френда!". По ее условиям можно заработать 800 грн, порекомендовав новому клиенту взять первый кредит Smart или Comfort.

VIP Club Moneyveo

Участниками программы могут стать постоянные пользователи, достигшие в Moneyveo 6-го Уровня лояльности. Они получают дополнительные преимущества, например: 50 грн на мобильный ежемесячно, промокод под 0,01% в день рождения; им доступен прямой номер и email для связи со службой поддержки вне очереди.

Постоянная акция "У нас бóльшие, чем у конкурентов!"

Клиент отправляет в Moneyveo скриншот сообщения со скидкой, которую ему прислал другой финансовый сервис, и получает взамен еще бóльшую скидку – до 90%.

Если вы любите играть и охотиться за скидками – чтобы экономить на услугах и получать подарки – присоединяйтесь к сервису Moneyveo!

Информация о сроках, месте и условиях проведения мероприятий рекламного характера – на moneyveo.ua. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная. Кредит "СМАРТ": срок до 65 дней, сумма до 22 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых. Кредит "КОМФОРТ": срок до 140 дней, сумма до 30000 грн, реальная годовая процентная ставка от 82,40% годовых. Кредит "ВЕОКАРД": срок до 1830 дней, сумма до 50000 грн, реальная годовая процентная ставка до 1531% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на moneyveo.ua/ru/confidentiality/tariffs/. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.