Перспектива удара по Белому Дому: Портников объяснил значение атаки на Дом правительства в Киеве

Российские ракетные удары по Украине / © ТСН.ua

Запад должен осознавать уровень испытания для собственного будущего на войне, которая идет в Украине. Российская атака на здание Кабмина в Киеве в будущем может привести к удару по Белому Дому.

Об этом предупредил журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге на YouTube.

«Удар по украинскому дому правительства становится перспективой удара по Белому Дому, где Дональд Трамп наслаждается жизнью в золоте и бальными танцами в обновленном розарии», — предостерег он.

Виталий Портников отметил, что результат этой войны зависит от того, кто первым не сможет выдерживать нынешние испытания — украинская армия и украинское государство или российская экономика.

«Это испытание имеет окончание или в отсутствии ресурсов и резервов у Украины и Запада… или перестанет функционировать экономика Российской Федерации, которая в свою очередь поддерживается Китайской народной республикой и другими странами Глобального Юга», — отметил журналист.

Он напомнил, что Россия воюет не сама, а с помощью авторитарных режимов всего мира, которые мечтают о ее триумфе, который будет совместным триумфом Москвы и Пекина над Вашингтоном и Европой.

«На Западе и в Украине надеются, что российская экономика не выдержит такого напряжения, перегреется и под влиянием необходимости увеличивать производство военной техники, и под влиянием западных санкций, и под влиянием очевидного неумения многих путинских менеджеров организовать процесс, который требует ежедневного увеличения военных усилий», — отметил политический обозреватель.

По его словам, если войну не сможет продолжать путинская Россия, которая вынуждена будет согласиться на мир на невыгодных для Кремля условиях, это может привести к сногсшибательному политическому кризису в Российской Федерации.

«На самом деле самым главным и открытым остается только вопрос о том, кто выиграет эту борьбу во времени, кто первым не сможет сопротивляться той тенденции, которую пытается поддержать противоположная сторона», — подытожил Портников.

Напомним, массированный воздушный удар по Киеву, который в ночь на 7 сентября нанесла российская террористическая армия, прорвал мощнейшую зону защиты украинской ПВО.Правительственный район столицы Украины считается лучше всего защищенной территорией в стране.