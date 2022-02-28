Первая домедицинская помощь: рекомендации Минздрава

Минздрав Украины отмечает, что оказывать первую помощь следует в том случае, если это безопасно. В материале ТСН.ua ищите простую и понятную инструкцию, что делать.

В первую очередь, по возможности нужно перенести потерпевшего в безопасное место. Проверьте наличие дыхания и сердцебиения. Помните: норма дыхания у взрослого человека 2-3 выдоха за 10 секунд (за этот период вы можете сосчитать до 501-510). Не нажимайте на части тела!

Также читайте Что нужно делать в случае аварии на химическом объекте: краткая инструкция для вашей защиты

Далее следуйте простой инструкции:

позвоните по телефону 103 (при необходимости в ГСЧС или полицию);

при наличии критического кровотечения, попытайтесь его остановить с помощью турникета, жгута, тугой повязки (если у вас нет ничего, просто сильно нажмите на рану и продолжайте давить до прибытия медиков);

при наличии во рту у пострадавшего посторонних предметов, рвотных масс, необходимо как можно скорее убрать их для восстановления дыхания;

при отсутствии жизненных признаков необходимо проведение сердечно-легочной реанимации (положите пострадавшего на спину, двумя руками нажимайте грудную клетку с интервалом 100-120 в минуту и глубиной до 6 см.).

Дождитесь приезда медиков. Потерпевший в это время должен находиться в боковом положении.