Первая домедицинская помощь: рекомендации Минздрава

Минздрав Украины отмечает, что оказывать первую помощь следует в том случае, если это безопасно. В материале ТСН.ua ищите простую и понятную инструкцию, что делать.
В первую очередь, по возможности нужно перенести потерпевшего в безопасное место. Проверьте наличие дыхания и сердцебиения. Помните: норма дыхания у взрослого человека 2-3 выдоха за 10 секунд (за этот период вы можете сосчитать до 501-510). Не нажимайте на части тела!
Далее следуйте простой инструкции:
- позвоните по телефону 103 (при необходимости в ГСЧС или полицию);
- при наличии критического кровотечения, попытайтесь его остановить с помощью турникета, жгута, тугой повязки (если у вас нет ничего, просто сильно нажмите на рану и продолжайте давить до прибытия медиков);
- при наличии во рту у пострадавшего посторонних предметов, рвотных масс, необходимо как можно скорее убрать их для восстановления дыхания;
- при отсутствии жизненных признаков необходимо проведение сердечно-легочной реанимации (положите пострадавшего на спину, двумя руками нажимайте грудную клетку с интервалом 100-120 в минуту и глубиной до 6 см.).
Дождитесь приезда медиков. Потерпевший в это время должен находиться в боковом положении.