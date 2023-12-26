Первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании

Там они изучают авиационную медицину.

В Дании первая группа украинских пилотов приступила к тренировкам на истребителях F-16.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Великобритании.

Отмечается, что военные начали обучение еще в августе. Они, в частности, касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии на английском языке.

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"Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей. Еще десять украинских пилотов-стажеров приняли участие в языковой подготовке и остаются в Великобритании", — говорится в сообщении.

Сообщается, что они сообщат физическую и практическую базовую летную подготовку. Кроме того, изучат авиационную медицину.

Ранее мы писали, что украинские пилоты начали обучение на авиабазе Национальной гвардии Аризоны, совершив первые полеты на истребителях F-16.

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