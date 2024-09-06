Первая группа украинских пилотов прибыла в Канаду для обучения на истребителях F-16

Билл Блэр отметил, что эта подготовка пилотов финансируется за счет 389 миллионов долларов, которые выделяет Канада.

В Канаду на этой неделе прибыла первая группа украинских пилотов для участия в тренировках, которые должны подготовить их к управлению истребителями F-16.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", сообщила пресс-служба канадского правительства.

Блэр отметил, что эта подготовка пилотов сейчас финансируется за счет 389 миллионов долларов, которые выделяет Канада.

Страна также будет предоставлять критически важное оборудование и другую поддержку украинским авиабазам и флотам, отметил министр.

Напомним, истребители F-16, которые союзники передали Украине, получили специальное обновление систем радиоэлектронного противодействия. Они были внесены для эффективного противодействия российским системам противовоздушной обороны с учетом особенностей их работы.

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