В течение пяти дней участники работали над темами современного лидерства и его исторических моделей, коммуникации, этики, глобальных вызовов, международных отношений. Отдельный фокус был сделан на роли Украины в мире — в частности, понимание того, как Украину воспринимают граждане и лидеры других стран и как эффективно формировать ее позицию на международной арене. Также большое внимание уделили роли ветеранов в обществе и международному опыту их привлечения к лидерству.

Программа объединила лекции, практические сессии и интерактивные обсуждения с участием ведущих ученых и практиков. Среди них: Тимоти Снайдер , почетный профессор истории и глобальных дел имени Ричарда С. Левина, обсудивший с участниками значение нынешнего исторического момента; старший научный сотрудник Yale Jackson Роберт Малли, рассказавший об изменении динамики войны и мира; Эмма Скай и Юваль Бен-Давид из International Leadership Center провели сессию по моделированию сценариев для Украины до 2050 года; старшая преподавательница Yale School of Management Зои Ченс провела воркшопы по формированию месседжей и лидерскому присутствию; историк и старший преподаватель Jackson Майк Бренес провел интерактивную сессию о будущем Украины; Брендон Наппи из Йельской школы богословия (Yale Divinity School), чья сессия по этике, осознанности и трансформационному лидерству помогла участникам отметить ценности, за которые они борются. Каждый день завершался After Action Reviews — структурированными итоговыми обсуждениями, которые модерировал ведущий инструктор программы UVLP, преподаватель Yale Jackson Джимми Гэтч , ветеран ВМС США, принявший участие в более чем 150 боевых операциях до завершения военной карьеры в 2009 году из-за ранения.

Руководитель программы Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко отметила завершение пилотного этапа программы и дальнейшие планы ее развития: «Мы успешно завершили пилотный этап программы. Уже в конце 2026 года стартует следующая волна, а набор участников объявим этим летом. Наша задача — не только дать знания, но и способствовать их осмыслению и практическому применению в украинском контексте — в армии, государстве и обществе. Украинские ветераны уже сегодня доказали свою эффективность и в будущем будут оставаться лидерами перемен в Украине».

Участники первой волны отмечают, что программа предоставила не только знания, но и инструменты для их практического применения.

«Эта программа не дала готовых ответов. Она дала контекст. Более широкий, более сложный, иногда неудобный. Дала больше вопросов, чем ответов. И вместе с этим большее понимание, куда смотреть дальше.

Отдельно для меня это о людях. Вся группа – это лидеры. Люди, работающие с людьми и ведущие за собой. И в такой среде очень четко чувствуется ответственность: не просто понимать, а транслировать это дальше», — отметила участница программы Екатерина Луцик, ветеранка десантно-штурмовых войск, уволенная со службы после ранения.

«Эта программа для меня — это, прежде всего, о мышлении: о расширении горизонтов восприятия и более глубоком понимании того, кто такой лидер и какую ответственность он несет перед своим окружением. Лидерство – это сила, которой важно уметь пользоваться и направлять ее в правильное русло. Для меня эта программа точно будет полезна в будущем, ведь я стараюсь развивать не только свой ближайший круг — семью, но и более широкую среду. Я хочу, чтобы моя работа оказала реальное влияние на общество и нашу страну. А со временем — может быть, и на свет» , — отметил Дмитрий Финашин , участник программы, бывший снайпер и разведчик; советник Министра внутренних дел по вопросам ветеранской политики; Герой Украины.

" Эта программа дала нам понять: мы, украинцы, на самом деле являемся мировыми лидерами. И мир для нас открыт. У нас есть огромное пространство для того чтобы творить внутри страны — будь то в дроновой отрасли или в ветеранской политике. Сегодня Украина проходит через процессы, которых мир раньше не видел. И все в наших руках: быть лидером в этих процессах". своими впечатлениями участник программы Егор Фирсов , заместитель командира 21-го полка беспилотных систем «Кракен» 3-го Армейского корпуса.

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — первая международная лидерская программа, созданная Фондом Виктора Пинчука для украинских ветеранов и ветеранок с целью развития лидерского потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня. Программа является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда развития лидерства в Украине.

В течение двух десятилетий Фонд поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies. UVLP дополняет инициативы Виктора и Елены Пинчуков ориентированные на ветеранов и военных: RECOVERY — сеть инновационной физической реабилитации военных и ветеранов; ВОЗВРАЩЕНИЕ — программа поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей; а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными чиновниками.

Школа глобальных дел Джексона Йельского университета - профессиональная школа, которая предлагает междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд общих и бакалаврских программ. Йельский университет , основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.

