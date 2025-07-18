Первая плавучая солнечная электростанция может появиться в Житомире: как она будет выглядеть

Первую в Украине плавучую СЭС проведут в Житомире. / © Житомирский городской совет

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Житомир готовится к реализации беспрецедентного для Украины проекта — строительства плавучей солнечной электростанции. Эта инновационная инициатива является ключевым шагом в стремлении города добиться климатической нейтральности к 2050 году.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

Стратегическая необходимость и экологические преимущества

Поскольку Житомир ограничен в свободных земельных ресурсах для размещения мощных наземных СЭС, город обратил внимание на водные просторы. Река Тетер, с ее каскадом водохранилищ значительной площади, будет использоваться для такого проекта.

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«Идея строительства плавучей солнечной электростанции имеет несколько целей. Прежде всего, это производство электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, размещение станции на воде позволяет уменьшить нагрев и испарение воды, что положительно повлияет на экологическое состояние реки Тетерев. Мы хотим соединить энергетическую эффективность с реальным экологическим эффектом», — объясняет Борис Пахолюк, директор коммунального учреждения «Агентство развития города» Житомирского городского совета.

Борис Пахолюк, директор коммунального учреждения «Агентство развития города» Житомирского городского совета. / © Житомирский городской совет

Международный опыт и перспективы сотрудничества

Подобные плавучие электростанции уже успешно функционируют в странах Европейского Союза, США и Китае, тогда как для Украины это первый такой объект. Международный опыт подтверждает, что при соблюдении международных стандартов (например, покрытие не более 40% водной поверхности) такие станции не только безопасны, но и полезны для окружающей среды.

Первую в Украине плавучую СЭС проведут в Житомире. / © Житомирский городской совет

В ближайшее время Житомир планирует подписать меморандум о сотрудничестве с двумя международными компаниями — турецкой и норвежской. Вместе с ними будет разработано технико-экономическое обоснование проекта, которое будет включать обязательную оценку воздействия на окружающую среду.

Житомир намерен построить первую в Украине плавучую СЭС. / © Житомирский городской совет

«Пока речь не идет о начале строительных работ. Сначала должны быть проведены детальные исследования, позволяющие определить мощность станции, оптимальные технические решения и ее влияние на окружающую среду», — пишут горсовет.

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Напомним, в Украине в 2024 году ускорилось строительство солнечных электростанций благодаря тому, что государство отменило для инвесторов пошлину и уплату НДС на импорт оборудования.