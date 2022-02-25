Первая медицинская помощь при ожогах: как быть и что нельзя делать до прибытия медиков? / pixabay.com

Первая помощь при ожогах: как поступить и что нельзя делать до прибытия медиков?

Первая помощь при ожогах: как поступить и что нельзя делать до прибытия медиков?

К сожалению, ожоги могут часто встречаться в чрезвычайных ситуациях. Поэтому ТСН.ua рассказывает, как оказывать первую медицинскую помощь при различных ожогах и что категорически нельзя делать.

Важно помнить: одним из важнейших положений первой медицинской помощи есть ее срочность. Ее нужно предоставлять в срок.

Какие существуют виды ожогов

термические — их вызывают: огонь, горячий пар, горячие предметы и вещества;

химические – они вызваны щелочами и кислотами;

электрические – под воздействием электрического тока.

Также существует четыре степени ожогов по тяжести поражения:

первая – на коже появляется покраснение, отек;

вторая – появление пузырей с жидкостью внутри;

третья - омертвение кожи;

четвертая – кожа обугливается, впечатление костей и мышц.

Что запрещено делать при ожогах

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не прокалывайте пузырек (пузырь), в котором находится жидкость;

не используйте пластырь на поврежденных участках тела;

не отделяйте поврежденную (омертвевшую) кожу;

не трогайте ткань, если к коже прилипла одежда (лучше отрежьте ее края);

не обрабатывайте места ожога льдом, не пользуйтесь ватой.

Также нельзя смазывать ожог некоторыми веществами:

кисломолочные и молочные продукты (сметана, кефир);

моча;

перекись водорода, зеленка;

йод.

Первая помощь при разных видах ожогов: что делать до прибытия медиков?

Термический или электрический ожог

Если ожог первой или второй степени наложите на пораженный участок кожи стерильную повязку (она защитит от заражения). Избегайте контакта с обожженными частями тела и, по возможности, смажьте ожог мазями или маслом. Если ожог велик и занимает большую часть тела, заверните пострадавшего в сухое и чистое покрывало, по возможности создайте покой до прибытия врача. Если обожжено лицо, закройте эту часть тела чистой стерильной марлей. Если от ожога пострадали глаза, делайте холодные примочки, используя раствор борной кислоты (пол чайной ложки) и стакан воды.

Химический ожог

Нужно понимать, что глубина химического ожога сильно зависит от того, сколь долго воздействовало на тело химическое вещество. Поэтому, прежде всего, нужно уменьшить ее концентрацию и время воздействия на тело. Как это сделать:

Срочно промойте место ожога большим количеством прохладной воды (15-20 минут). Обработайте его нейтрализующими растворами, которые можно использовать в качестве примочек.

Нейтрализующие растворы готовятся в зависимости от того, какое химическое вещество влияет на тело:

кислота – одна чайная ложка питьевой соды в стакане воды;

щелочь – одна чайная ложка борной кислоты в стакане воды или одна чайная ложка уксуса в стакане воды.

Подождите прибытия медиков.