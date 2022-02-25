Первая помощь при ожогах: как поступить и что нельзя делать до прибытия медиков?

К сожалению, ожоги могут часто встречаться в чрезвычайных ситуациях. Поэтому ТСН.ua рассказывает, как оказывать первую медицинскую помощь при различных ожогах и что категорически нельзя делать.
Важно помнить: одним из важнейших положений первой медицинской помощи есть ее срочность. Ее нужно предоставлять в срок.
Какие существуют виды ожогов
- термические — их вызывают: огонь, горячий пар, горячие предметы и вещества;
- химические – они вызваны щелочами и кислотами;
- электрические – под воздействием электрического тока.
Также существует четыре степени ожогов по тяжести поражения:
- первая – на коже появляется покраснение, отек;
- вторая – появление пузырей с жидкостью внутри;
- третья - омертвение кожи;
- четвертая – кожа обугливается, впечатление костей и мышц.
Что запрещено делать при ожогах
- не прокалывайте пузырек (пузырь), в котором находится жидкость;
- не используйте пластырь на поврежденных участках тела;
- не отделяйте поврежденную (омертвевшую) кожу;
- не трогайте ткань, если к коже прилипла одежда (лучше отрежьте ее края);
- не обрабатывайте места ожога льдом, не пользуйтесь ватой.
Также нельзя смазывать ожог некоторыми веществами:
- кисломолочные и молочные продукты (сметана, кефир);
- моча;
- перекись водорода, зеленка;
- йод.
Первая помощь при разных видах ожогов: что делать до прибытия медиков?
Термический или электрический ожог
- Если ожог первой или второй степени наложите на пораженный участок кожи стерильную повязку (она защитит от заражения). Избегайте контакта с обожженными частями тела и, по возможности, смажьте ожог мазями или маслом.
- Если ожог велик и занимает большую часть тела, заверните пострадавшего в сухое и чистое покрывало, по возможности создайте покой до прибытия врача.
- Если обожжено лицо, закройте эту часть тела чистой стерильной марлей.
- Если от ожога пострадали глаза, делайте холодные примочки, используя раствор борной кислоты (пол чайной ложки) и стакан воды.
Химический ожог
Нужно понимать, что глубина химического ожога сильно зависит от того, сколь долго воздействовало на тело химическое вещество. Поэтому, прежде всего, нужно уменьшить ее концентрацию и время воздействия на тело. Как это сделать:
- Срочно промойте место ожога большим количеством прохладной воды (15-20 минут).
- Обработайте его нейтрализующими растворами, которые можно использовать в качестве примочек.
Нейтрализующие растворы готовятся в зависимости от того, какое химическое вещество влияет на тело:
- кислота – одна чайная ложка питьевой соды в стакане воды;
- щелочь – одна чайная ложка борной кислоты в стакане воды или одна чайная ложка уксуса в стакане воды.
Подождите прибытия медиков.