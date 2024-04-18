Первая страна в Европе закупила украинское оружие для ВСУ за иностранные средства: почему это важно

В среду, 17 апреля, Дания закупила оружие у украинских производителей за иностранные средства для сил обороны Украины.

Об этом проинформировал глава Минстратегпрома Александр Камышин.

"Вчера Дания приняла решение о новом пакете помощи Украине. Среди прочего в пакете заложено 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. Это первое подобное решение – я верю, что первое из многих .И это то, о чем мы неустанно просили партнеров в течение последних месяцев.

Он отметил, что состоятельность украинского ОПК составляет около $20 млрд, при этом Украина имеет только $6 млрд на закупку вооружения. Камышин пояснил, что это означает, что работает только треть всех имеющихся в стране станков "поскольку денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные".

"Оптимальный выход из этой ситуации — убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это здесь. Украинские оружейники способны выработать гораздо больше оружия, именно того оружия, которое нужно нашим военным. Кроме того, контракты для оборонки — это важный элемент экономической поддержки Украины", — подчеркнул чиновник.

Напомним, на днях Германия объявила новый пакет помощи Украине.

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